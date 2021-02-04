Для рижского крематория ищут нового хозяина

Рижская дума планирует организовать конкурс на право аренды здания Рижского крематория. Как отмечают в мэрии, это вынужденный шаг из-за решения суда. Если в тендере не победит нынешний арендатор помещений, может возникнуть вопрос о компенсации инвестиций, вложенных в проект.

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Как сообщили порталу Delfi в Рижской думе, Комитет по жилищному хозяйству и окружающей среде концептуально поддержал сдачу здания Рижского крематория в аренду коммерсантам сроком на три года. Тендер планируют провести весной, так как договор с нынешним арендатором Rīgas kremācijas centrs — krematorija был сокращен до июля 2021 года.

"Выполняя постановление суда, самоуправление должно выбрать дальнейшую модель управления Рижским крематорием. Комитет счел наиболее целесообразным провести аукцион на права аренды на три года с широким кругом претендентов. Это также будет наиболее выгодным с финансовой точки зрения способом для местного самоуправления, а также можно будет пересмотреть сотрудничество, если что-то не удовлетворит", — подчеркнул председатель комитета Эдмундс Цепуритис.

Rīgas kremācijas centrs — krematorija выиграл право аренды здания в 2017 году. Срок договора — 10 лет. Но решение конкурсной комиссии в суде оспорил Совет по конкуренции. Он посчитал, что условия конкурса были специфическими, а выполнить их мог только один претендент. В результате Департамента по административным делам Сената Верховного суда обязал самоуправление сократить срок договора.

Но если Rīgas kremācijas centrs — krematorija попросят "с вещами на выход" — возникает вопрос о компенсации вложений, заметил в интервью "Русскому вещанию LTV7" глава предприятия Айвар Озолс:

"Чтобы печи крематория могли нормально функционировать, температура воздуха должна быть 10 градусов тепла. Сами видите, как на улице. Мы поставили систему нагрева воздуха. Это наше ноу-хау, так как установка там не была предусмотрена. И есть много таких вложений, о которых нам придется говорить с думой в случае, если нам придется уйти", — поясняет Озолс, пишет портал rus.lsm.lv.

Телеканал также отмечает возрастающую популярность кремации, в том числе на фоне пандемии Covid-19. Сейчас проходит около восьми церемоний прощания в день. Одно время услугами крематория в Риге пользовались и литовцы из-за поломки печи в Литве.