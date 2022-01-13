Для сбора подписей не зарегистрирован законопроект об отмене ограничений для непривитых

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение не регистрировать проект поправок к Сатверсме, в которых предлагалось запретить ограничения для невакцинированных от Covid-19. Проект поправок подало общество Brīvību tautai.

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Как сообщила представитель ЦИК Лаура Захарова, в регистрации внесенных изменений в Конституцию было отказано, так как большинство членов комиссии сочли, что предложенные поправки не доработаны с точки зрения содержания, поэтому они не соответствуют требованию о соответствии поправок, установленному Сатверсме.

Предложенные поправки к 11-й статье Сатверсме предусматривали запрет на применение ограничений в зависимости от факта получения или неполучения вакцины от Covid-19 и его вариантов или сопутствующих препаратов.

Заслушав аргументы инициаторов законопроекта, а также высказанные на заседании мнения, трое членов ЦИК проголосовали за регистрацию законопроекта для сбора подписей, пятеро проголосовали против.

Инициативная группа может обжаловать решение ЦИК в Департаменте по административным делам Верховного суда в течение месяца с момента его вступления в силу.

При оценке конкретного законопроекта ЦИК повторно не запрашивала мнения других учреждений, поскольку ранее такие заключения об аналогичных поправках представляли Министерство юстиции, омбудсмен, Министерство здравоохранения и Юридическое бюро Сейма. Ознакомившись с полученными заключениями, ЦИК пришла к выводу, что такой законопроект, по мнению ряда учреждений, противоречит другим нормам Сатверсме и некоторым международным принципам.