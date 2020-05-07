Для сдающих централизованные экзамены будут разрешены очные консультации

Для школьников, сдающих централизованные экзамены, а также для лиц, сдающих экзамены на получение профессиональной квалификации, будут разрешены очные консультации на местах. Об этом говорится в поправках к распоряжению "Об объявлении чрезвычайного положения", принятых правительством в четверг.

Правительство решило разрешить очные консультации и тем ученикам 9-х классов, которые нуждаются в консультациях для подготовки к добровольному экзамену по латышскому языку в рамках программы образования для меньшинств.

Кроме того, правительство также решило продолжить процесс дистанционного обучения во всех учебных заведениях и дистанционно обеспечить все виды образовательных процессов за пределами учебных заведений.

Министры решили, что Центр социально-воспитательной коррекции Naukšēni может продолжать свою работу, решение о ходе учебного процесса в военно-учебных заведениях должен принимать министр обороны, а министр внутренних дел должен принять решение о ходе учебного процесса в образовательных заведениях системы внутренних дел.

Кабинет министров также постановил прекратить работу детских лагерей, но в соответствии с установленными мерами социального дистанцирования и эпидемиологической безопасности разрешить реализовывать программы в области профессионального спорта.

В групповых спортивных тренировках в составе одной группы могут участвовать до 25 человек, считая руководителя, но при этом нужно соблюдать дистанцию два метра, предусматривают принятые сегодня поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайного положения.

Время тренировки в закрытом помещении не может превышать три часа, а для тренировок на открытом воздухе лимит не установлен. В спортивных тренировках не могут участвовать дети младше семи лет.