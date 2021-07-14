Для школ закупят измерители качества воздуха
Foto: LETA

Кабинет министров поддержал предложение Министерства образования закупить для нужд школ измерители качества воздуха на сумму в 3,7 млн евро, сообщает LETA.

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Измерители уровня углекислого газа появятся в каждом классе общеобразовательных и профессиональных школ. Они сначала появятся в кабинетах младших классов, а в феврале 2022 года их планируют установить в кабинетах старших классов - с 7 по 12 класс.

Деньги на закупку измерительных приборов будут выделены из бюджета на непредвиденные расходы.

Одна из причин, почему в 2020/2021 учебном году обучение происходило удаленно было недостаточное качество воздуха в классах. Например, в 219 школах работала только естественная или пассивная система вентиляции.

Как уже сообщалось, в 23 школах 16 краев будут обновлены системы вентиляции. Это обойдется бюджету в 5,3 млн евро.

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