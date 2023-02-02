Для сокращения очередей в отделениях PMLP работают сверхурочно; приняли 40 новых сотрудников
Foto: LETA

Для сокращения очередей с 30 января сотрудники трех из четырех рижских отделений Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) начали работать сверхурочно. Кроме того, управление приняло на работу 40 новых сотрудников, со ссылкой на программу LTV 4. studija cообщает rus.lsm.lv.

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Планируется, что после обучения новые сотрудники смогут приступить к работе в середине марта. Почему этот вопрос нельзя было решить раньше?

«Деньги мы получили только сейчас. Конкурсы были объявлены сразу. Это дополнительные деньги из нового бюджета — технического. Пока денег не было, не было смысла нанимать 40 сотрудников, это значительные инвестиции», — заявила Мадара Пуке, заместитель директора PMLP, руководитель отдела по связям с общественностью.

Как сообщалось, ID-карта будет обязательной с 1 мая 2023 года для людей в возрасте от 15 до 64 лет. Переходный период для пенсионеров — до 2030 года.

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