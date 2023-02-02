Для сокращения очередей в отделениях PMLP работают сверхурочно; приняли 40 новых сотрудников

Для сокращения очередей с 30 января сотрудники трех из четырех рижских отделений Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) начали работать сверхурочно. Кроме того, управление приняло на работу 40 новых сотрудников, со ссылкой на программу LTV 4. studija cообщает rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Планируется, что после обучения новые сотрудники смогут приступить к работе в середине марта. Почему этот вопрос нельзя было решить раньше?

«Деньги мы получили только сейчас. Конкурсы были объявлены сразу. Это дополнительные деньги из нового бюджета — технического. Пока денег не было, не было смысла нанимать 40 сотрудников, это значительные инвестиции», — заявила Мадара Пуке, заместитель директора PMLP, руководитель отдела по связям с общественностью.

Как сообщалось, ID-карта будет обязательной с 1 мая 2023 года для людей в возрасте от 15 до 64 лет. Переходный период для пенсионеров — до 2030 года.