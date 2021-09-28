Для спортивных тренировок из-за Covid-19 тоже поменяются правила

В дальнейшем на одного посетителя спортзала нужно будет выделять 15 квадратных метров площади вместо нынешних 25 - такое послабление предусмотрено принятыми во вторник, 28 сентября, новыми правилами Кабмина о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению Covid-19.

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В общественных плавательных бассейнах площадь водной поверхности на одного посетителя снижена с 15 квадратных метров до 10 квадратных метров.

Однако остается неизменным требование о выделении не менее 6 кв. м площади на одно лицо, посещающее занятия по обучению плаванию. Если в одной учебной группе участвуют учащиеся одного класса из одного учебного заведения, данное ограничение не применяется.

Спортивные тренировки в закрытых помещениях в индивидуальном порядке или в группах, а также спортивные тренировки в группах на открытом воздухе впредь могут проходить в эпидемиологически безопасной или эпидемиологически частично безопасной среде, то есть на спортивные тренировки смогут являться как лица с сертификатом Covid-19, подтверждающим факт вакцинации или перенесенного заболевания, так и люди с отрицательным результатом теста на Covid-19.

Не изменилось требование, согласно которому на спортивную тренировку в одной группе могут собираться не более 20 человек. Если это позволяет площадь используемого для тренировки помещения, необходимо обеспечить, чтобы группы физически не пересекались, а также обеспечить раздельный мониторинг их деятельности для того, чтобы одновременно могли тренироваться несколько групп.

Сохраняется и требование по соблюдению двухметровой дистанции между посетителями, за исключением помещений, где происходит тренировочный процесс. Время занятия не должно превышать 90 минут, а заполняемость гардеробных должна быть не выше 25%.

В спортивных тренировках не могут принимать участие лица, не связанные непосредственно с проведением или организацией тренировок, в том числе законные представители учащихся.

До 17 октября принимать участие в международных спортивных соревнованиях и соревнованиях высших лиг по командным видам спорта, если в них был завоеван титул чемпиона Латвии среди взрослых, а также в спортивных соревнованиях на открытом воздухе смогут также лица, не имеющие действующего сертификата.

Правила вступят в силу 11 октября.