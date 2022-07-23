Для старшеклассников и студентов организован сбор по гражданской обороне

С 25 июля по 3 августа на полигоне "Лачусилс" Алуксненского края учащиеся 10-х классов и студенты первого и второго курсов профессиональных учебных заведений проведут сбор по национальной обороне. Об этом порталу Delfi сообщила представитель центра Яунсардзе Катрина Тилтиня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это будет третий сбор по гражданской обороне среди молодежи в этом году. Первые два прошли в начале июня. Планируется, что в этих лагерях примут участие около 80 учащихся школ и стундентов профтехзаведений.

Участники молодежного лагеря смогут усовершенствовать и закрепить практические навыки, полученные в течение учебного года на занятиях по национальной обороне.

По словам Тилтини, студенты будут углубленно изучать полевые боевые и стрелковые навыки, примут участие в регулярных тренировках и многих других увлекательных занятиях. После уроков планируются различные массовые и образовательные мероприятия с целью углубления знаний по истории Латвии.

В частности, 29 июля участники отправятся на экскурсию, исследуя важные места в окрестностях Алуксне. А 1 августа в лагерь ожидается приезд представителей МВД с участием сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции и Пограничной службы.

Молодежный сбор по национальной обороне реализуется не только как учебный предмет в учреждениях общего и среднего профессионального образования в течение учебного года, но и в качестве обучения по интересам или добровольного участия в летних лагерях.

"Основная цель обучения - развитие гражданского самосознания и патриотизма, возможность освоить основные военные навыки и умения, воспитание граждан, ответственных и лояльных к Латвии, что жизненно важно в контексте всесторонней обороны страны", - отмечают в Центре Яунсардзе.

В настоящее время обучение гражданской обороне проводится в 97 школах Латвии, предмет изучают 5359 учащихся. С 2024 года уроки гражданской обороны станут обязательным предметом во всех общеобразовательных учреждениях страны.