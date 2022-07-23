Для старшеклассников и студентов организован сбор по гражданской обороне

С 25 июля по 3 августа на полигоне "Лачусилс" Алуксненского края учащиеся 10-х классов и студенты первого и второго курсов профессиональных учебных заведений проведут сбор по национальной обороне. Об этом порталу Delfi сообщила представитель центра Яунсардзе Катрина Тилтиня.
Это будет третий сбор по гражданской обороне среди молодежи в этом году. Первые два прошли в начале июня. Планируется, что в этих лагерях примут участие около 80 учащихся школ и стундентов профтехзаведений.
Участники молодежного лагеря смогут усовершенствовать и закрепить практические навыки, полученные в течение учебного года на занятиях по национальной обороне.
По словам Тилтини, студенты будут углубленно изучать полевые боевые и стрелковые навыки, примут участие в регулярных тренировках и многих других увлекательных занятиях. После уроков планируются различные массовые и образовательные мероприятия с целью углубления знаний по истории Латвии.
В частности, 29 июля участники отправятся на экскурсию, исследуя важные места в окрестностях Алуксне. А 1 августа в лагерь ожидается приезд представителей МВД с участием сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции и Пограничной службы.
Молодежный сбор по национальной обороне реализуется не только как учебный предмет в учреждениях общего и среднего профессионального образования в течение учебного года, но и в качестве обучения по интересам или добровольного участия в летних лагерях.
"Основная цель обучения - развитие гражданского самосознания и патриотизма, возможность освоить основные военные навыки и умения, воспитание граждан, ответственных и лояльных к Латвии, что жизненно важно в контексте всесторонней обороны страны", - отмечают в Центре Яунсардзе.
В настоящее время обучение гражданской обороне проводится в 97 школах Латвии, предмет изучают 5359 учащихся. С 2024 года уроки гражданской обороны станут обязательным предметом во всех общеобразовательных учреждениях страны.