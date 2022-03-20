Для строительства линии метробуса в Риге нужно будет произвести отчуждение 28 земельных участков

28 земельных участков планируется отчуждать для строительства метробусной линии в Риге. Это сдедует из информации, предоставленной депутатам к заседанию Комитета городского развития Рижской думы.

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Указанные земельные участки или их части расположены в красных линиях улиц и необходимы для строительства самостоятельной линии общественного транспорта и связанной с ней велосипедной инфраструктуры на участке улицы Дзелзавас от моста Земитана до улицы Юглас.

Большинство этих участков земли необходимо для строительства тротуаров и велосипедных дорожек.

По первоначальным оценкам, ориентировочная стоимость линии метро составляет около €40,2 млн.

Ожидается, что финансирование этого проекта будет поступать из Европейского фонда восстановления.

Комитет городского развития Рижской думы примет решение о земельных участках, необходимых для реализации проекта, в понедельник, 21 марта.