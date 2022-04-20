Для строительства терминала в Палдиски учредят предприятие с вкладом Латвии в размере 30-40 млн евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Планируется создать межгосударственное предприятие для строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, и инвестиции Латвии в его капитал могут составить от 30 до 40 миллионов евро. Об этом сообщила парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Латвийские инвестиции составят около трети основного капитала компании, и эта пропорция определяется общим потреблением природного газа в Латвии, Эстонии и Финляндии. Финляндия могла бы инвестировать более половины акционерного капитала компании, а Эстония — от 10 до 20%.

Однако пока неясно, как это финансирование может быть инвестировано, то есть будет ли оно из государственного бюджета или от государственной компании.

Индриксоне сообщила, что совместное латвийско-эстонско-финляндское предприятие, которое еще не согласовано официально, фактически будет выполнять функции по фрахтованию судов и обеспечению услуг на терминале. Капитал совместного предприятия будет служить основным финансированием, которое затем, как ожидается, будет возвращено за счет предоставления услуг.

Уже сообщалось, что СПГ-терминал Палдиски в Таллинском порту потенциально может быть готов к концу этого года. Проект планируется реализовать совместно Эстонией, Латвией и Финляндией, что повысит энергетическую независимость и позволит отказаться от поставок природного газа из России.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?