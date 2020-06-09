Для участия в летнем лагере дети должны получить справку от врача

Чтобы предотвратить участие в летнем лагере ребенка, который был в контакте с инфицированным Covid-19 или сам болен новым коронавирусоа, все дети, желающие посещать летний лагерь, должны получить справку врача. Это предусмотрено принятыми правительством поправками к правилам Кабинета министров.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Разработавшее поправки Министерство здравоохранения объясняет необходимость этого требования тем, что дети долго не посещали образовательные учреждения и находились дома, поэтому перед посещением лагеря необходимо, чтобы врач проверил их физическое и психологическое состояние.

Выдавая справку, врач должен убедиться в том, что ребенок не контактировал с больными Covid-19, сам не имеет лабораторно подтвержденного диагноза Covid-19 или симптомов заболевания. Также врач должен оценить общее состояние здоровья ребенка и риски, связанные с его нахождением в лагере.

Врач должен подтвердить, что ребенок может посещать лагерь, и отметить, необходимы ли ему по медицинским показаниям какие-либо ограничения, например, специальная диета или освобождение от определенных спортивных нагрузок.