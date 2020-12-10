Для учета вакцины от Covid-19 могут создать параллельную е-здоровью систему

Чтобы избежать постоянных сбоев, которые случаются в системе е-здоровья, для учета вакцины от коронавируса могут создать отдельную параллельную электронную систему, рассказала в интервью передаче "Утренняя панорама" глава Минздрава Илзе Винькеле.

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Учет и регистрация вакцинации должны проходить без заминок, чтобы при повторной вакцинации было четко видно, кто, когда, где и какой вакциной прививался, подчеркивает министр.

Комментируя слова Кариньша о том, что он все еще ждет от Минздрава детализированного плана вакцинации, Винькеле заверила, что работа над ним идет полным ходом. "Я действительно рада и довольна, что премьер интересуется всем вплоть до размеров шприцов и номеров автомобилей, которые будут перевозить вакцины", — иронизирует она.

По ее словам, скорее всего, первыми в Латвии появятся немецко-американские вакцины Pfizer. Ее условия хранения и другие требования по использованию известны около месяца и очень сложны, однако Латвия готова к ее использованию. В среду нужно было сообщить Еврокомиссии адрес, куда будет произведена доставка вакцин, и Латвия это сделала.

Уже ведутся процедуры закупок, связанных с логистикой, с тем, как вакцины будут доставляться в медицинские учреждения и семейным врачам. Конкретно Pfizer будет доступен только в медицинских учреждениях — ввиду сложности его хранения.

Остальные вакцины, которые будут доступны в Латвии, будут менее сложными в использовании — примерно на уровне вакцин от гриппа, с которыми латвийские врачи работают ежегодно.

Винькеле воздержалась от критики тех людей, кто скептически относится к вакцинам, добавив, что понимает их. "Допускаю, что часть этих людей очень внимательно следит за публикациями о вакцинах, и понятно, что у новой вакцины, которую только начинают использовать, могут быть определенные побочные эффекты", — объяснила она, добавив, что скептики имеют полное право сначала понаблюдать, как работают вакцины.

Однако, подчеркнула она, если вакцина регистрируется в агентстве лекарств ЕС, это основание ей доверять, а побочные эффекты от нее не должны быть больше, чем от любых других лекарств.