Для украинцев ближайшая запись на получение пособия - через месяц

После первого шага, когда украинские беженцы регистрируются и подают документы на получение визы в Латвии, многие из них обращаются в социальную службу за получением денежного пособия. В настоящее время ближайшая запись на оформление пособия в социальной службе столицы - на 6 мая, то есть через месяц. Это означает, что первый месяц беженцы живут в Риге без кризисного пособия и без пособия по гарантированному минимальному доходу, со ссылкой на Латвийское телевидение пишет lsm.lv.

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Поток новых клиентов не иссякает. Вот и в понедельник, 4 апреля - самые большие очереди у 106-го кабинета. Именно там оказывают социальную помощь и выплачивают пособия. Так много людей потому , что не все приходят во время, а кто-то надеется попасть на прием в порядке живой очереди.

Украинская военная беженка Анастасия рассказала: "Мы записались 8 марта. Нам выдали талон с записью на конец апреля, но добавили, что мы можем каждый день стоять в живой очереди". Женщина так и делает. Анастасия родом из города Кропивницкий в центральной Украине. Вот уже почти месяц она и ее родственники живут исключительно на благотворительность и волонтерскую помощь. "Мы живем у одной семьи, которая нас приютила. Они обеспечивают нас всем необходимым, плюс получаем гуманитарную помощь, одежду, продукты, книги игрушки для детей", - рассказала Анастасия.

Руководитель Рижской социальной службы Гуна Эглите согласна, что ситуация сложная, и в других небольших латвийских самоуправлениях процесс идет намного быстрее. "Однако нагрузка огромная - ежедневно обращается до 150 семей. И у нас просто нет людей, которые могли бы выполнять работу", - говорит она.

По словам Эглите, эту работу не могут делать волонтеры, людей для нее нужно долго обучать. Поэтому, по крайней мере сейчас, пока война продолжается, надеяться на более оперативное оформление пособий не стоит.