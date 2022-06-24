Для украинских детей открыты шесть бесплатных лагерей. Олайне финансирует нянь, Рига - присмотр

По инициативе АО "Latvenergo" и объявленному в сотрудничестве с фондом "Ziedot.lv" тендеру "Украинские детские летние лагеря" на 50 000 евро выбрано шесть организаторов лагерей, которые пройдут в Цесисе, Елгаве, Резекне и Риге. Лагеря помогут интегрироваться и подготовиться к жизни и обучению в Латвии 167 детям-беженцам из Украины, сообщили агентству LETA в Latvenergo. Первый лагерь стартует 4 июля.

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«Начать жить в чужой среде, без друзей, родственников и привычных вещей – большой вызов для украинских семей. Обеспечить качественный досуг детей летом сложно и дорого, поэтому особенно важна поддержка летних лагерей», — сказала руководитель Ziedot.lv Рута Диманта.

Лагеря по Латвии

Ассоциация "Veselības un sociālais serviss - Artemīda" поможет украинским детям интегрироваться в латышскую культурную среду, обучая латышскому языку, знакомя с латышской историей и традициями, искусством и культурой, а также предоставляя украинским учителям возможно контакта с латышскими учителями. В лагере примут участие 30 детей от десяти до 13 лет. Лагерь пройдет в Рижском районе.

Ассоциация "Atbalsta centrs bērniem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām "Smaids"" планирует способствовать развитию гармоничной личности и интеграции украинских детей и молодежи в латвийское общество. В лагере примут участие 20 детей от десяти до 18 лет. Лагерь пройдет в Рижском районе.

Ассоциация "Caritas" намерена способствовать интеграции украинских детей, приехавших в Латвию из-за войны, через изучение латышского языка, истории, культуры, кулинарных ценностей. В лагере примут участие 22 ребенка от десяти до 18 лет. Место проведения лагеря - Земгальский район.

Латгальский комитет Латвийского общества Красного Креста будет «способствовать пониманию латышской культуры и уменьшать языковые барьеры, обеспечивать разнообразное и качественное знакомство с культурой, изучение латышского языка и интеграцию украинских детей в Латвии, с сохранением наиболее характерных ценностей и традиций Латгальского региона». В лагере примут участие 25 детей и молодежи от десяти до 18 лет. Лагерь будет проходить в Латгале.

Ассоциация «Латвийская федерация футбола» через играми и развлечения расскажет украинским детям, что такое Латвия Лагерь предложит молодежи спортивные занятия, знакомство с латышской культурой, занятия спортом, экскурсии и разные мероприятия. В лагере примут участие 40 детей от 10 до 18 лет. Лагерь пройдет в Рижском районе.

Центр диаконии Латвийской евангелическо-лютеранской церкви планирует принять 30 детей и подростков от 10 до 17 лет, для коорых организуют экскурсии, игры и творческие задания. Дети и молодежь изучат латышский и украинский язык, историю, культуру и кулинарные секреты, а также природоохранные и инженерные темы. Лагерь будет проходить в Видземе.

Доля украинских детей-беженцев в лагере должна быть не менее 70% от общего числа.

Няни в Олайне

Олайнский муниципалитет выделяет 246,56 евро на финансирование услуг лицензированных нянь для детей работающих украинских беженцев. Таким образом муниципалитет решил поддержать несовершеннолетних граждан Украины в возрасте от полутора до четырех лет, чьи родители работают. зарегистрированных в Олайнском районе, которые получают услуги частного поставщика услуг по уходу за детьми.

Муниципальная поддержка предоставляется, если ребенок из Украины задекларирован в Олайнском районе, а частный воспитатель зарегистрирован в Реестре воспитателей Государственной службы качества образования, в том числе, если воспитатель - подданный Украины. Поддержка также предоставляется, если родитель ребенка, гражданин Украины, вступил в трудовые отношения и заключен договор между родителем ребенка и няней. Планируется, что такую ​​поддержку дети смогут получить до конца августа. Поддержку могут продлить, если муниципалитет примет такое решение.

Присмотр и лагеря в Риге

С 27 июня по 12 августа Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы обеспечить присмотр за детьми украинских беженцев каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 в Центре поддержки жителей Украины на улице Калькю. Будут организованы тематические занятия и мастер-классы под руководством рижских учебных заведений и украинских педагогов.

РИга проводит и два летних дневных лагеря по 75 детей в Рижской украинской средней школе - с 13 по 28 июня и с 4 по 15 июля. Лагеря предоставляют разные мероприятия и занятия для детей в возрасте 7-13 лет, а также ознакомительные экскурсии. Среди прочего - занятия по изучению латышского языка, ведь с нового учебного года все дети, кто останется в Латвии, должны пойти в Рижскую украинскую школу (мест там уже нет), или в латышскую школу.

Помимо этих мероприятий, дети из Украины могут посетить комнаты отдыха рижских муниципальных образовательных учреждений. Подробнее обо этих возможностях можно будет узнать на сайте Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, а также в Рижском центре поддержки жителей Украины.