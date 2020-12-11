Для уменьшения количества жертв ДТП в Риге будет введена специальная система мониторинга

Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис поручил столичному департаменту сообщения разработать систему мониторинга, с помощью которой планируется сократить количество дорожно-транспортных происшествий в столице, сообщили агентству LETA в отделе по общественным отношениям Рижской думы.

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К 1 февраля следующего года департамент сообщения должен разработать систему, согласно которой не реже чем раз в месяц будет собираться статистика и проводиться анализ смертельных и тяжелых ДТП, зарегистрированных на территории Риги, а также мест, где регулярно происходят аварии.

По словам Кирсиса, "недопустимо, чтобы каждый день на дорогах происходили аварии и слишком часто гибли люди, особенно в ситуациях, которые можно было предотвратить".

В 2019 году в Риге произошло 1630 ДТП с пострадавшими, тяжелые травмы получили 59 человек, погибли 14.