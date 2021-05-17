Для вакцинации в Латгале начнут использовать мобильные пункты в автобусах

Для того чтобы добиться более активной вакцинации от Covid-19 жителей Латгале, планируется использовать мобильные пункты вакцинации в автобусах, сообщила руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

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Ранее в нескольких регионах Латгале в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами (НВС) были организованы передвижные палатки вакцинации. В дальнейшем в сотрудничестве с НВС планируется использовать и мобильные пункты вакцинации в автобусах, которые отправятся в отдаленные регионы.

Вместе с самоуправлениями Латгале будет подготовлен график работы палаток и мобильных пунктов в мае и июне.

Также при содействии местных СМИ и самоуправлений планируется мотивировать жителей Латгале прививаться. Следующая информационная кампания пройдет на национальном уровне, но будет адаптирована к ситуации в конкретных регионах.

Руководитель компании Veselības centru apvienība Стелла Лапиня подчеркнула, что к пожилым людям Латгале необходимо обращаться на родном языке, а также привлекать лидеров мнений. Большую роль в работе с пожилыми людьми играют и семейные врачи.