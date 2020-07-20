Для выборов в Рижскую думу зарегистрировано 15 списков кандидатов

Для внеочередных выборов в Рижскую думу зарегистрировано 15 списков кандидатов, свидетельствует опубликованная на сайте Центральной избирательной комиссии информация.

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Сегодня завершился срок подачи заявок на участие во внеочередных выборах в Рижскую думу.

В ЦИК зарегистрированы объединенный список партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", объединенный список национального объединения Visu Latvijai-ТБ/ДННЛ и Латвийского объединения регионов, а также списки Новой консервативной партии, партии "Честь служить Риге", партии "Согласие", партии "Новое Единство", Союза "зеленых" и крестьян, партии "Альтернатива", партии "Едины для Латвии", Русского союза Латвии, Партии центра, Партии действия, национального союза "Справедливость", партии "Новое Согласие" и партии KPV LV.

В общей сложности на посты в Рижской думе претендуют 718 кандидатов.