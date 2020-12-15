Для выплаты поддержки по простою в начале января будут доступны 10 млн евро
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Для выплаты поддержки по простою в начале января будут доступны 10 млн евро. Такое решение принял Кабинет министров.

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На поддержку в случае простоя в бюджете выделено 52,27 млн евро, из которых около 40 млн евро будут выплачены до конца этого года, а остальные примерно 10 млн евро — в январе.

Во вторник правительство поддержало предложение Министерства финансов о выделении Службе госдоходов (СГД) 10 млн евро из бюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев" для обеспечения поддержки находящихся в простое наемных работников, самозанятых лиц и плательщиков патентной платы, поддержки занятых на неполный рабочий день работников, а также обеспечения потока оборотных средств. Эта поддержка должна быть выплачена в первый рабочий день 2021 года — 4 января.

Как сообщалось, с 1 по 11 декабря СГД выплатила пособия по простою и зарплатные субсидии на общую сумму 715 773 евро.

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VID СГД Служба госдоходов
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