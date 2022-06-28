Для взрослых, детей и собак. Фестиваль общения Lampa в Цесисе — уже на этой неделе!

1 и 2 июля в Цесисе старутет восьмой фестиваль общения Lampa — 270 мероприятий на 33 сценах. В этом году фестиваль освещает важнейшие для общества темы на бытовые и философские, личные и государственно важные вопросы, от готовности к кризису и будущих выборов до самурайских практик и уважении к своему организму. Публикуем несколько практических советов по посещению фестиваля.

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Помимо дискуссий и традиционной "Прожарки политиков", на Lampa пройдут дискотека последнего звонка для депутатов 13-го Сейма, женский стендап о мужчинах, занятия по квир-йоге, быстрые свидания с зелеными активистами, также можно попробовать силы в интеллектуальных играх по вопросам устойчивого развития, принять участие в мастерской профессий, а также вдоволь пообщаться на новой площадке фестиваля "Место для бесед".

"Во времена, когда по соседству, в Украине, идет война, миссия Фестиваля общения Lampa особенно важна. Демократия, свобода слова и диалог — основополагающие ценности нашего общества. Объединив усилия, нам надо сохранить их. Поэтому приглашаем каждого — встретиться и поговорить!" обращается к гостям Иева Морица, директор Фестиваля общения Lampa.

В этот раз будут активно обсуждать актуальные темы вокруг нападения России на Украину: безопасность, свобода слова, возможности снизить потребление ресурсов, энергетическая независимость и т.д. Будет возможность посмотреть на происходящее глазами военного репортера, который поделится опытом пережитого в Сирии, Азербайджане и Украине.

Традиционно Lampa будет говорить о формировании общества для всех и каждого — от инклюзивных детских садов до соседства с бывшими осужденными, от интеграции русскоязычной молодежи, отношений ЛГБТ сообщества и христианства, эротики на склоне лет до сексуального просвещения в школах. А также темы технологияй и инноваций, духовности и ментального здоровья..

Как обычно, Lampa предлагает мероприятия и на английском и русском языках, а некоторые мероприятия пройдут с переводом на язык жестов. Одно из мероприятий на русском языке — "Куда пойдет русский корабль?" — 1 июля в 20.00 на главной сцене DOT проведет портал Delfi. Эксперты обсудят волнующие всех вопросы. В какой степени каждый из нас несет ответственность за сегодняшнюю ситуацию? Что могли бы мы, как и общество, средства массовой информации и органы государственного управления, сделать по-другому, чтобы ситуация не зашла так далеко? И как нам наилучшим образом действовать сейчас?

Советы посетителям фестиваля

Где купить билет?

Билетов нет, но есть возможность сделать пожертвование на развитие фестиваля. LAMPA была, есть и будет бесплатной — для каждого и в любом формате!

Условия посещения

В этом году все встречи пройдут "вживую" без каких-либо ограничений. Каждому, кто захочет прийти, будут -

на территории фестиваля нельзя:

зажигать открытый огонь, в том числе, но не только — свечи, гриль, масляные лампы и пр.;

употреблять наркотические вещества;

осуществлять любую коммерческую или рекламную деятельность, заранее письменно не согласованную с администрацией фестиваля;

своим поведением мешать другим посетителям или угрожать чьей-либо безопасности;

ломать собственность других посетителей фестиваля или местных жителей;

посетителям моложе 16 лет нельзя находится на территории фестиваля без совершеннолетнего сопровождающего с 22:00 до 8:00.

Место проведения

Место встречи изменить нельзя — для LAMPA это Цесис. В этом году фестиваль возвращается в уютный Цесисский замковый парк, но фестивальные площадки будут находится и неподалеку — в парке Майя, на площади Виенибас и на территории около Нового замка. → Ознакомься с картой фестиваля.

Как добраться и ограничения движения в Цесисе

1 и 2 июля все дороги будут вести в Цесис! На междугородний автобус или поезд рекомендуется покупать билет своевременно. Наряду с обычными железнодорожными рейсами по маршруту Рига-Цесис-Рига, AS "Pasažieru vilciens" также обеспечит дополнительные рейсы:

Чтобы добраться до Цесиса, в пятницу, 1 июля, пассажиры смогут воспользоваться действующим рейсом по маршруту Рига-Валга, который отходит из Риги каждый рабочий день в 10:46 и прибывает в Цесис в 12:33. В этот раз его увеличат до 6 вагонов.

В ночь с пятницы на субботу, 2 июля, из Цесиса поезд отправится в 01:00 и прибудет в Ригу в 02:48.

В субботу, 2 июля, из Риги поезд отправится в 8:25 и прибудет в Цесис в 10:25.

В ночь с субботы на воскресенье, 3 июля, из Цесиса поезд отправится в 00:00 и прибудет в Ригу в 01:48.

Для тех, кто решит приехать на фестиваль на автомобиле, в городе будут доступны несколько бесплатных парковок, которые обозначены на карте фестиваля. Однако надо учитывать, что количество мест на парковках в Цесисе ограничено. Возможно, вам придется припарковать свой автомобиль подальше от мест проведения фестиваля.

Некоторые улицы в центре города будут закрыты для движения. Карта ограничения транспортного движения.

→ Группа LAMPA на Facebook "Размещение и транспорт" — возможность договориться о попутчиках и найти жилье.

Где заночевать?

Большинство гостиниц и аппартаментов Цесиса на эти дни выкуплены за год. Но настоящий фестиваль немыслим без палаточного городка! И в этом году LAMPA предлагает бесплатно разместиться в палаточном городке — во дворе Цесисского детско-юношеского центра на улице Берзайнес, 4. Палаточный городок будет открыт с 10:00 1 июля до 12:00 3 июля, что позволит хорошо выспаться перед возвращением домой даже самым выносливым собеседникам.

Палаточный городок будет оборудован санитарными удобствами и раковинами. В палаточном городке также предусмотрен и охранник, но лучше лично позаботиться о своих вещах — организаторы фестиваля не берут на себя такую ответственность. Придется самостоятельно позаботиться о палатках и спальниках. Регистрация в палаточном городке состоится по прибытии на место.

Карта и программа фестиваля в телефоне

Программа фестиваля и карта больше не будут доступны в печатном формате, но их можно легко просмотреть на телефоне — в приложении Sarunu festivāls LAMPA (доступна только версия на латышском языке в App store и Google Play) или на веб-сайте; также карты часто можно будет увидеть в городской среде Цесиса.

Однако, чтобы не растеряться в широком предложении и насладиться фесивалем как личным приключением, призываем вас составить свою программу с помощью инструмента "Моя программа", который можно найти на веб-сайте.

А будет что поесть и попить?

Фестиваль порадует вас широким выбором блюд и напитков, в частности для вегетарианцев и веганов. На карте фестиваля вы найдете как расположение зон питания, так и список торговцев еды и напитков.

Призываем не оставлять дома свои бутылки для воды — их можно будет бесплатно наполнить в точках водоснабжения, расположенных на территории фестиваля.

Чтобы вместе позаботиться об окружающей среде и уменьшить количество отходов, образующихся во время фестиваля, в зонах общественного питания фестиваля будет действовать система депозитных стаканов. Заплатив 1 евро любому продавцу напитков, можно будет получить многоразовый стакан, который заменят на чистый при покупке следующего напитка.

После завершения мероприятия стакан можно будет вернуть продавцам, получив назад 1,00 евро, или пожертвовать свой уплаченный 1 евро фестивалю, оставив стакан в специально предназначенных для этого коробках. При желании стакан можно взять с собой домой на память о фестивале!

А детям будет интересно?

Однозначно! В этом году возвращается miniLAMPA с разнообразной программой для детей — от увлекательных занятий в центре исследований космоса до театральных представлений, настольных игр, пускания мыльных пузырей и научных экспериментов. Намечено даже импровизированное судебное слушание зайца с участием настоящих адвокатов.

Подростков же в этом году на LAMPA ждет увлекательная программа с открытым микрофоном, вечером фильмов и челленджами по теме питания, моды и "зеленого" образа жизни. Кроме того, совместно с инфлюенсерами, юные посетители фестиваля освоят кое-какие лайфхаки в создании актуального видеоконтента.

А можно взять с собой собаку?

Да, фестиваль можно посетить и четвероногим другом, но при условии, что он умеет себя вести на людях и не боится находится в местах скопления людей. Собака должна всегда находится на привязи и, при необходимости, с намордником. Пожалуйста, уважайте других посетителей, убирая за своей собакой, если это необходимо, а также уважайте других посетителей и собак.

Lampa будет светить не только в Цесисе, но и в других местах Латвии: на 21 площадке совместного просмотра можно будет следить за дискуссиями в прямой трансляции. Вход также будет бесплатный — нужно только найти ближайшую к вам площадку. Более подробная информация и карта: https://festivalslampa.lv/ru/kopa-skatisanas-vietas.

О Фестивале общения Lampa

Фестиваль общения Lampa — это место свободного обмена мнениями, содержательных бесед, оттачивания ума и расширения кругозора. Это вдохновляющая и увлекательная площадка для общения для всех, кому есть, что сказать, и всех, кто готов слушать. Главной целью Фестиваля является укрепление в Латвии культуры демократии, дискуссии и диалога, основанной на взаимном уважении.

Команду создателей Фестиваля составляют: Фонд для открытого общества DOTS, Swedbank Latvia, муниципальное самоуправление города Цесис, агентство управлением коммуникациями "Deep White", рекламное агентство "Armadillo" и латвийское представительство "British Council". Проведение Фестиваля поддерживают: Фонд активных граждан, посольство Германии в Риге, посольство США в Латвии, представительство Европейской комиссии в Латвии, предприятия: Latvijas Finieris, LMT, Enefit, SCHWENK Latvija, Omniva, Neste Latvija, а также Фонд интеграции общества, из бюджетных средств, выделенных Латвийским государством Министерству культуры.