Дни нотариусов: бесплатные юридические консультации по всей Латвии

В этом году Дни нотариусов пройдут уже в 15-й раз — 25 и 26 февраля в бюро присяжных нотариусов по всей Латвии и в торговом центре Alfa люди смогут получить юридическиe консультации бесплатно. Вопросы можно будет задать и на клиентском портале присяжных нотариусов Латвии.

Совет присяжных нотариусов Латвии, организующий Дни нотариусов, в этом году призывает общество подумать о юридической безопасности детей и всегда держать интересы детей на первом месте. Речь идет о различных ситуациях, которые может переживать семья, а особенно — в случае развода родителей.

Какие документы должны быть в юридической папке каждого ребенка? Как застраховаться, чтобы при разводе супругов эмоции и оскорбления не угрожали интересам общего ребенка? С чем необходимо считаться, если наследниками являются дети от нескольких браков? По этим и другим вопросам, связанным с юридической безопасностью детей, Совет присяжных нотариусов Латвии предлагает подискутировать на Днях нотариусов в этом году.

"Приглашаем использовать возможность и в Дни нотариусов в Alfа рассеять неясности в вопросах, затрагивающих семейные дела. Нередко люди встают перед различными выборами, однако первичная обязанность и ответственность каждого родителя — обеспечить эмоциональное благополучие и благосостояние своих детей, а также юридическую безопасность даже тогда, когда взрослые дальше решили идти каждый своей дорогой. Призываем поступать ответственно и заботиться о тех, кто наименее защищен. В Дни нотариусов присяжные нотариусы помогут найти решения и дадут советы для всех ситуаций", — отмечает руководитель т/ц Alfa Лиене Апине.

Бесплатные консультации во всех бюро присяжных нотариусов Латвии в Дни нотариусов 25 и 26 февраля можно будет получить с 10 до 15 часов, а задать вопросы на клиентском портале присяжных нотариусов Латвии с 10 до 14 часов. В свою очередь, в торговый центр Alfa (на 2 этаже у входа в кинотеатр Cinamon) с 15 до 20 часов особо приглашаются родители с вопросами по семейным делам и юридической безопасности детей. На время консультаций дети смогут заниматься в творческом уголке.