До 1 марта рижские владельцы собак должны заплатить пошлину

Рижское самоуправление напоминает, что жители столицы, владеющие собакой, достигшей шестимесячного возраста, должны до 1 марта каждого года вносить плату за содержание своего домашнего питомца.

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Плата для рижанза содержание собаки составляет десять евро в год, сообщает пресс-служба Рижского самоуправления.

От платы за содержание собаки освобождаются следующие группы рижан:

• лица с инвалидностью 1 или 2 группы;

• лица с нарушением зрения или слуха 3 группы;

Сбор за содержание собаки в размере 50% уплачивается:

• за собаку, зарегистрированным владельцем которой является пенсионер;

• для стерилизованной собаки.

Доходы от платы за содержание собак включаются в общий бюджет самоуправления. Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы запрашивает необходимое финансирование для создания и содержания инфраструктуры для собак, а также для обеспечения контроля над популяцией бездомных животных.

Рижское самоуправление рекомендует использовать портал электронных услуг www.latvija.lv для оплаты сбора за содержание собаки. Подробнее об оплате госпошлины - здесь.

При оплате необходимо указать фамилию владельца собаки, а также персональный код и идентификационный номер домашнего питомца, указанные на чипе, вживленном в собаку.

По требованию полиции Рижского самоуправления, владелец животного обязан предъявить собаку, удерживая ее так, чтобы данные микрочипа, можно было получить безопасно и без помех.

Владельцы животных могут получить у практикующего ветеринарного врача ежегодный жетон содержания собаки, который является доказательством вакцинации питомца от бешенства и оплаты сбора за ее содержание.

Информацию о ветеринарных клиниках, где можно получить жетон платы за содержание собаки, можно найти на сайте Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы. Хозяин должен предъявить квитанцию ​​об уплате сбора за содержание собаки или документ, удостоверяющий наличие у лица инвалидности (1 или 2 группы), инвалидность по зрению или по слуху 3 группы. Владелец собаки должен предъявить ветеринарный паспорт собаки и/или справку о прививках с отметкой о прививке собаки от бешенства.