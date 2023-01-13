"Если до 1 сентября мы должны рассмотреть заявления всех 25 тысяч граждан России о продлении вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, то ни теоретически, ни практически эта задача не может быть выполнена и может затянуться на несколько лет", — заявила в парламентской комиссии руководитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе, пишет Latvijas avīze.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В прошлом году Сейм установил, что постоянный вид на жительство будет действовать до 1 сентября 2023 года для граждан России, которые были гражданами Латвии или негражданами Латвии до получения российского гражданства. Если лица желают повторно получить постоянный вид на жительство, они должны представить свидетельство о владении государственным языком не ниже второй степени базового уровня до 1 сентября. Это должны сделать граждане России в возрасте от 15 до 75 лет, а их, по данным PMLP, 17 865 человек.

Однако для того, чтобы PMLP могло продлить ВНЖ, ему придется обработать все заявления — как те, где не требуется доказательство знания государственного языка, так и те, где оно требуется. Кроме того, каждого человека проверяют учреждения госбезопасности, и эти долго. Также следует учитывать, что отказы в выдаче постоянного ВНЖ будут обжаловаться в суде. Для выполнения данных поправок к закону "Об иммиграции" PMLP необходимо дополнительно 48 сотрудников, на заработную плату которых нужно 2,3 миллиона евро. По словам Розе, пока неизвестно, будут ли выделены эти деньги.

Следует отметить, что до 1 мая этого года все граждане и неграждане Латвии, начиная с 15 лет, должны иметь eID-карту как обязательный документ (для пенсионеров — к 2030 году). Выдача и замена документ также обязанность PMLP. Также именно PMLP занимается и оформлением документов украинских беженцев, что повышает нагрузку на учреждение.