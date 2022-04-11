До 12 апреля украинские беженцы могут получить посылки из дома без растаможивания

До 12 апреля 2022 года беженцы из Украины смогут получить посылки с личными вещами в упрощенном порядке. Для того, чтобы получить посылку, понадобится только паспорт или другое действующее удостоверение личности. Посылку не нужно будте декларировать или платить за нее пошлину.

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По латвийскому закону, если из-за внешних политических обстоятельств человеку из страны приходится менять постоянное место жительства на страну Европейского Союза, ввоз личных вещей освобождается от таможенного налога.

Если родственники из Украины отправляют в Латвии посылку с личными вещами для гражданина Украины, этот человек получит от Latvijas Pasts сообщение "Посылка для декларирования", но декларацию не нужно будет заполнять. Гражданин Украины должен будет отправится по адресу, указанному в сообщении и показать работникам почты удостоверение личности, а также указать свой номер телефона.

Затем нужно будет подождать на месте, пока работники Latvijas Pasts свяжутся со Службой госдоходов (VID), чтобы уладить формальности. Это может занять до получаса или чуть больше. Второй вариант — показать нужные документы в почтовом отделении и вернуться туда уже после того, как на номер телфона придет подтверждение, что посылка готова к выдаче.