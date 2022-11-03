До 15 ноября в Риге могут работать летние кафе

Поскольку в столице все еще сохраняется теплая погода, то услуги общепита в открытых кафе будут предлагаться в этом году до 15 ноября, сообщает Управление коммуникации Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предприниматели, разместившие открытые террасы, должны продлить разрешение на наружную торговлю, выданное на весенне-летний сезон, если они хотят продолжать эксплуатацию террасы до 15 ноября. Это не касается предпринимателей, которые уже подали заявку на получение разрешения на уличную торговлю в осенне-зимний сезон.

В этом году разрешено не демонтировать открытые террасы и парклеты кафе после окончания летнего сезона, если коммерсант уведомит муниципалитет о прекращении работы уличной торговой точки. Это относится к тем местам общественного питания, которым в летний сезон 2022 года были выданы разрешения на уличную торговлю и которые не превысили объем и состав элементов, включенных в согласованный с Департаментом городского развития Рижской думы проект.

Это условие действует до 31 марта 2023 года.

Если в муниципалитет не было направлено информационное письмо о прекращении деятельности места уличной торговли, демонтаж открытых террас и паркетов должен быть осуществлен не позднее 10 дней после истечения срока действия последнего разрешения на уличную торговлю, выданного на сезон текущего года на оказание услуг общественного питания.