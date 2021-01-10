До 25 января тест на Covid-19 можно сдать без направления семейного врача

Чтобы сохранить для жителей с симптомами заболевания возможность своевременно сдать тест на Covid-19, Министерство здравоохранения приняло решение до 25 января продлить срок, когда можно сдать анализы без направления семейного врача. Об этом агентству LETA сообщила представитель Минздрава Анна Страпцане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она подчеркнула, что в Минздрав в это время будет анализировать, образуются ли очереди на сдачу образцов, чтобы потом принять решение о дальнейших действиях.

Записаться на тест на Covid-19 можно, позвонив по номеру 8303.

Также можно записаться, позвонив в Centrālajā laboratorija по номеру 8330, в E. Gulbja laboratorija - 67801112, в MFD Laboratorija - 66164606 и в NMS Laboratorija - 67144015.

Номера для записи и время работы пунктов сдачи анализов доступны на домашней странице Национальной службы здравоохранения.

Записаться можно и в электронном виде: на домашних страницах Рижской Восточной клинической университетской больницы и лаборатории E. Gulbja laboratorija, а также в Centrālajā laboratorija, написав на электронную почту analizes@laboratorija.lv и указав свои имя, фамилию и контактный телефон.