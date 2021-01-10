До 25 января тест на Covid-19 можно сдать без направления семейного врача
Foto: Edijs Pālens/LETA

Чтобы сохранить для жителей с симптомами заболевания возможность своевременно сдать тест на Covid-19, Министерство здравоохранения приняло решение до 25 января продлить срок, когда можно сдать анализы без направления семейного врача. Об этом агентству LETA сообщила представитель Минздрава Анна Страпцане.

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Она подчеркнула, что в Минздрав в это время будет анализировать, образуются ли очереди на сдачу образцов, чтобы потом принять решение о дальнейших действиях.

Записаться на тест на Covid-19 можно, позвонив по номеру 8303.

Также можно записаться, позвонив в Centrālajā laboratorija по номеру 8330, в E. Gulbja laboratorija - 67801112, в MFD Laboratorija - 66164606 и в NMS Laboratorija - 67144015.

Номера для записи и время работы пунктов сдачи анализов доступны на домашней странице Национальной службы здравоохранения.

Записаться можно и в электронном виде: на домашних страницах Рижской Восточной клинической университетской больницы и лаборатории E. Gulbja laboratorija, а также в Centrālajā laboratorija, написав на электронную почту analizes@laboratorija.lv и указав свои имя, фамилию и контактный телефон.

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