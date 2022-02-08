До 28 февраля работников без "ковидных" сертификатов можно не увольнять

Кабинет министров внес поправки в распоряжение "Об объявлении чрезвычайной ситуации", постановив, что с работниками, которые к 15 февраля не смогут предъявить годный сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание, можно будет продолжать трудовые отношения до 28 февраля. То есть они смогут находиться в режиме отстранения от работе, а не будут уволены.

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Действовавшее регулирование предусматривало, что работников, у которых нет сертификата, подтверждающего вакцинацию или перенесенном заболевании, могут отстранить от должности на срок до трех месяцев. Если же к 15 февраля эти три месяца истекают, то речь уже идет о разрыве трудовых отношений.

К тому же 15 февраля вступает в силу и распоряжение, вводящее срок действия сертификата. Некоторые жители, которые, например, переболели Covid-19, но до сих пор из-за очередей не получили лабораторное подтверждение заболевания, и при этом у них истекает срок годности сертификата, но получить бустер не могут чисто физически.

Фактически правительство приняла временное решение, которое вводит отсрочку на две недели — до истечения режима ЧС — вступления в силу распоряжения о сроки годности "ковидных" сертификатов. Решение о том, как Латвия будет выходить из пандемии, в том числе, какой будет судьба сертификатов, Кабинет министров обещает принять 15 февраля.