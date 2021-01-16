До -28 градусов: ночь на воскресенье станет самой холодной за последние годы
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В субботу с закатом солнца температура воздуха под ясным небом стремительно понизится, и в ночь на воскресенье во многих районах Латвии она упадет до -23..-28 градусов, прогнозируют синоптики.

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Более теплая погода сохранится под облаками. Местами на северном побережье Курземе температура воздуха составит около -10 градусов. Существенных осадков не ожидается, местами образуется туман и изморозь. Мосты могут стать очень скользкими.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в последний раз такие морозы в Латвии наблюдались в 2018 году, когда 23 февраля столбик термометра на Даугавпилсской станции наблюдений упал до -27,4 градуса.

Как ночью, так и днем в воскресенье на всей территории Латвии ожидается слабый ветер или безветрие. В воскресенье местами пройдет небольшой снег, количество облаков будет преимущественно небольшим и переменным. Максимальная температура воздуха составит -9..-16 градусов, местами на побережье — около — 4 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ветра почти не будет. Температура воздуха ночью опустится до -18 градусов в центре города и до -28 градусов местами в окрестностях столицы. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до -11 градусов.

В центральной и восточной части страны в силе предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о падении температуры воздуха ниже -20 градусов.

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