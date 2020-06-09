До 30 июня оплаченный государством тест на Covid-19 может сдать любой желающий

С завтрашнего дня, то есть с 10 июня, и до конца месяца государство обеспечит всех желающих бесплатным тестом на Covid-19, предусмотрено в принятых правительством правилах.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

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Как пояснила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане, с 10 по 30 июня каждый желающий, в том числе люди без симптомов смогут пройти бесплатный тест на новый коронавирус. Необходимо заранее записать на анализ по телефону 8303 по рабочим дня с 8 до 20, в субботу с 9 до 15, в воскресенье — с 9 до 12.

Широкое тестирование население необходимо для своевременного выявления возможных вспышек заболевания после отмены чрезвычайной ситуации и смягчения ограничений.

Пациенты без симптомов могут самостоятельно добраться до специализированных пунктов, учитывая тот факт, что в общественном транспорте обязательно надо носить маску. При наличии симптомов необходимо звонить семейному врачу.

Семейные врачи по-прежнему могут направлять на тестирование.

Тестирование продолжится до конца года, предусмотрено правилами Кабинета министров.