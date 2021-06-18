До + 32 градусов. В субботу станет еще жарче

Синоптики прогнозируют, что в субботу, 19 июня, температура воздуха в Латвии продолжит повышаться.

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В ночь с пятницы на суббота столбик термометра опустится до +12..+19 градусов, будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Небо останется ясным.

Днем температатура будет колебаться в пределах 27..+32 градусов. Ожидается южный ветер, после обеда появятся небольшие кучевые облака, однако осадки не прогнозируются.

В Риге в субботу будет сухая и солнечная погода, южный, юго-восточный ветер. Ночью в столице температура понизится до +19 градусов, в пригороде — до +15..+17 градусов. После обеда воздух в городе прогреется до +31 градуса.

Максимальная температурный рекорд 19 июня был зафиксирован в 1968 году. Тогда столбик термометра достиг +32,2 в Риге и +34,4 в целом в Латвии, следует из данных Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

18 июня в Латвии в связи с сильной жарой объявлено желтое предупреждение. В воскресенье вступит в силу оранжевое предупреждение об очень сильной жаре до +32 градусов. Степень опасности жары может быть повышена не только из-за непосредственно повышения температуры воздуха, но и из-за повышения влажности. Кроме того, ночью тоже будет жарко.

Очень вероятно, что в начале следующей недели будет объявлено красное предупреждение из-за экстремальной жары, сообщило LETA со ссылкой на Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.