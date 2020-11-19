До 4 декабря будет ограничено движение по улице Чака

С 19 ноября по 4 декабря в связи с работами по обновлению дорожного покрытия будет ограничено движения по улицам Александра Чака и Марияс, на участке от улицы Меркеля до улице Пернавас. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

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По данным Бюро по надзору за закупками, в конкурсе Департамента сообщения Рижской думы на обновление дорожного покрытия на этих улицах участвовали три претендента. Наиболее выгодным было предложение компании A.C.B. На ремонт будет потрачено 3 717 397 евро.

Организаторы дорожных работ обязаны организовать объездные пути, размещение дорожных знаков и возможность для тех, кто живет или работает на этих улицах, подъехать к дому.