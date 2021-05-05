До 7 мая отопление отключат всем клиентам Rīgas namu pārvaldnieks

5 мая Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начинает отключать отопление. Полностью отопительный сезон закончится 7 мая, сообщает пресс-служба RNP.

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Уже до этого некоторые дома завершили отопительный сезон досрочно: такая опция возможна при совместном решении жильцов. Поскольку в большинстве домов, обслуживающихся RNP, стоит автоматическая система регуляции температуры в зависимости от погодных условий, последние недели топили в них не так интенсивно, как зимой. Температура батарей постепенно снижалась до полного остывания.

Автоматическая система нужна для того, чтобы жильцы не переплачивали за отопление, когда на улице достаточно тепло. Летом отопительная система отключается полностью, и в прохладные летние дни не включается.

Отопительный сезон был начат 11 сентября, когда некоторые дома подали заявление о подключении отопления.