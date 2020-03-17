До 700 евро на человека: Латвия будет оплачивать зарплаты и больничные из бюджета

Правительство Латвии во вторник приняло решение оплачивать больничные из госбюджета, платить зарплату работникам определенных отраслей в период вынужденного простоя, а также ввести налоговые льготы — в том числе, отложить авансовые платежи подоходного налога с населения и продлить налоговые каникулы для предприятий.

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Государство будет выплачивать часть пособия по больничному, которую ранее должен был платить работодатель. Кроме того, правительство планирует поддерживать работодателей в период вынужденного простоя. Если простой напрямую связан с предотвращением последствий COVID-19 согласно установленным Кабинетом министров мерам, то зарплата работникам будет выплачиваться из госбюджета. Этот механизм будет распространяться на конкретные отрасли, список которых будет определен КМ.

Государство в случае необходимости будет платить до 75% зарплаты работникам отраслей, больше всего пострадавших из-за коронавируса. Потолок выплат будет составлять 700 евро на человека, сообщил министр финансов Янис Рейрс. Список отраслей пока неясен, но уже сейчас известно, что в четверг правительство будет решать, как помочь гостиничному и ресторанному бизнесу. Разработанный список мер будет применяться начиная от дня, когда объявлена чрезвычайная ситуация, то есть с 12 марта.

Предусмотрен целый ряд решений по отсрочке и распределению налоговых платежей.

Чтобы способствовать возврату денег предпринимателям, Служба государственных доходов вернет переплаченный НДС предприятиям в течение 30 дней после подачи декларации. Всем предприятиям срок сдачи годовых отчетов продлен до 31 июля.

В ближайшее время будут приняты решения по использованию финансовых инструментов для поддержки предпринимательской деятельности.

Министерство финансов отмечает, что у правительства есть возможность использовать резервы, созданные в период, когда доходы госбюджета превышали расходы. "Государство окажет необходимую поддержку отрасли здравоохранения, в также введет меры, направленные на ограничение экономического шока с тем, чтобы у него не было долговременного влияния на экономику в целом. Эту поддержку можно оказать, увеличив дефицит государственного бюджета, отмечает Минфин.