До апреля теплую еду нуждающимся в Риге будут предоставлять только четыре суповые кухни

С пятницы, 21 февраля, в Риге выдачу бесплатной теплой еды будут обеспечивать только четыре суповые кухни, потому что до апреля работу приостановят шесть мест выдачи горячей еды, сообщила агентству LETA представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.

Ранее бесплатную горячую еду в Риге можно было получить в десяти местах - в четырех т.н. суповых кухнях и еще по шести адресам, где еду выдавали на основании справки. Подобные справки выдавались людям, имеющим статус нуждающегося или малообеспеченного.

Суповые кухни, где еду можно получить, не предоставляя никаких удостоверяющих личность документов, будут работать на ул. Даугавгривас,1, ул. Кр. Барона, 56, ул. Кр. Барона, 126, и ул. Лактас, 8.

В свою очередь места, где бесплатную еду можно получить, предоставив справку, возобновят работу в апреле. Планируется, что в апреле работу начнут восемь таких мест - на Югле, в Кенгарагсе, Вецмилгрависе, Болдерае, Московском предместье, Ильгюциемсе или Агенскалнсе, на Саркандаугаве и в Зиепниеккалнсе.

Самоуправление начало предоставлять услуги общественного питания незащищенным группам населения в 2010 году. Это решение было призвано уменьшить последствия экономического кризиса для жителей Риги с низкими доходами. В то же время самоуправление не скрывает, что эта услуга практически потеряла свою актуальность.

По данным департамента, наибольший спрос на эту услугу был в 2012 году, когда нуждающимся было роздано 759 250 порций еды.

Спрос на данную услугу с 2012 по 2018 год сократился на 32%, а в 2019 году по сравнению с 2018 годом - еще на 10%.

Число нуждающихся в Риге также сократилось с 31 739 человек в январе 2012 года до 4 826 человек в ноябре 2019 года.

В 2019 году в 85% случаев за бесплатной едой обращались люди, проживающие в одиночестве, в 12% случаев - лица, домохозяйства которых состоят из двух человек, а в 3% случаев - лица, домохозяйства которых состоят из трех и более человек.