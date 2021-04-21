До конца апреля Латвия, возможно, получит еще шесть поставок вакцин от Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

До конца этого месяца Латвия планирует получить еще шесть поставок вакцин от Covid-19 от различных производителей, сообщает бюро вакцинации в Twitter.

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Ближайшая поставка — 12 000 доз вакцины Moderna — запланирована на 25 апреля, а 26 апреля Латвия ожидает поставку вакцины AstraZeneca в размере 4800 доз и поставку вакцины Pfizer/BioNTech в размере 33 930 доз.

В свою очередь 28 апреля Латвия, возможно, получит 9600 доз вакцины Johnson & Johnson, а 30 апреля — 13 200 доз вакцины Moderna и 48 704 доз вакцины AstraZeneca.

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LETA

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