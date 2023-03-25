До конца апреля можно бесплатно сдать старые покрышки
Foto: LETA

До 30 апреля в рамках акции "Дай покрышкам вторую жизнь" водители могут бесплатно сдать старую резину. Одна машина — один комплект резины (четыре покрышки) для легкового автомобиля.

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Акцию проводит AS "AJ Power Recycling" совместно с SIA "3R", SIA "Ķilupe", SIA "Vides serviss", SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", SIA "Jēkabpils pakalpojumi" и SIA "Zemgales eko". При заезде на пункт сортировки отходов будет зарегистрирован номер машины.

Организаторы указывают, что переработка старой резины снижает негативное влияние на окружающую среду и позволяет использовать полученный материал снова. Переработанные покрышки могут быть превращены в гранулы, которые широко используют для производства покрытия для спортивных площадок, в строительстве (в том числе дорог), различных подставок, ковриков и др.

В рамках акции бесплатно сдать покрышки можно:

Бауска: до 6 апреля на площадке Vides serviss, ул. Биржу 8B
Кулдига: с 27 марта до 1 апреля на площадке Kuldīgas komunālo pakalpojumi, ул. Дарзниецибас 9
Скривери: с 28 марта до 1 апреля пункт Ķilupe, ул. Бирзес 2A
Кокнесе: с 4 по 8 апреля, ул. Паугу 1D
Огре: с 10 по 16 апреля, ул. Акменю 43B
Лиелварде: с 18 по 22 апреля, ул. Дравниеку 9C
Екабпилс: с 1 по 30 апреля на площадке Jēkabpils pakalpojumi, ул. Земгалес 24/1
Елгава: с 14 по 16 апреля на площадке Zemgales eko, ул. Паула Леиня 6.

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