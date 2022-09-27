До конца декабря в ряде краев у границы с Россией объявлена чрезвычайная ситуация

Правительство сегодня утвердило предложения Министерства внутренних дел (МВД) об объявлении чрезвычайной ситуации в ряде краев возле российской границы в связи с начавшейся в России мобилизацией, а также постановило закрыть один из пограничных переходов.

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С учетом объявленной в России мобилизации с целью активизации военных действий на территории Украины и необходимостью предотвратить возможные угрозы для внутренней безопасности Латвии правительство объявило чрезвычайную ситуацию с 28 сентября до 26 декабря в пунктах пересечения границы и ряде приграничных краев.

Чрезвычайная ситуация объявлена в Алуксненском, Балвском и Лудзенском краях. Ранее в проекте постановления правительства был также упомянут Аугшдаугавский край, однако в МВД уточнили, что на заседании правительства принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации только в трех упомянутых краях. Принимая во внимание возросшее давление нелегальной иммиграции из Белоруссии, правительство Латвии с 11 августа прошлого года уже объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе, и оно с тех пор неоднократно продлевалось. Сейчас оно продлено до 10 ноября.

Также правительство постановило закрыть пограничный переход в Педедзе и поручило Государственной пограничной охране усилить контроль на латвийско-российской границе и проверку прибывающих в Латвию российских граждан.

Как сообщалось, после объявленной в России мобилизации многие россияне пытаются покинуть страну. Это может привести к тому, что ситуация на латвийско-российской границе может резко измениться. Также существует вероятность того, что люди будут пытаться пересечь границу нелегально, указывает МВД.

Как сообщалось, с 19 сентября во въезде в Латвию отказано 57 гражданам России, а легально въехали 2475 российских граждан.

Все въезжающие граждане проходят строгую проверку, все въехавшие соответствуют критериям исключений, указанным в распоряжении правительства. Ситуация на латвийско-российской границе по-прежнему спокойная, отмечает МВД.

На данный момент убежища в Латвии попросили 16 граждан России. Большинство из них в качестве причины указали тот факт, что не поддерживают российскую политику, или факт преследования, еще двое вынуждены искать убежища из-за объявленной в России мобилизации.

Министр внутренних дел Кристап Эклонс (Attīstībai/Par!) ранее заявил, что мобилизация в России сама по себе не является основанием для предоставления убежища в Латвии.