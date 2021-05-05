До конца этого года граждане Латвии не смогут ездить в Казахстан без визы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Из-за пандемии Казахстан продлил временно введенный визовый режим с Латвией и еще 53 странами, сообщает LETA со ссылкой на МИД Казахстана.

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Граждане Латвии ездят в Казахстан без виз с 2017 года, но из-за пандемии Covid-19 Казахстан временно упразднил безвизовый режим. Это решение было в силе до мая этого года, а новым решением правительство Казахстана продлило его до 31 декабря включительно.

Среди 54 стран, с которыми был приостановлен безвизовый режим — Литва, Эстония, США, Австралия, Великобритания, Германия и ряд европейских стран.

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