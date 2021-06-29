До конца года можно будет открыть больничный лист по телефону
Foto: F64

Из-за рисков распространения Covid-19 правительство решило продлить до конца года возможность открыть больничный лист удаленно в случае заболеваний дыхательных путей, а также контактным лицам больных Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения.

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Больничный лист по телефону или другой удаленной связи могут попросить открыть пациенты с симптомами заболевания верхних дыхательных путей. Срок больничного составляет до трех дней, лечащий врач должен принять решение о сдаче анализа на Covid-19 и дальнейшем лечении.

Больничный лист контактного лица можно получить удаленно на основании информации, переданной врачу эпидемиологами Центра профилактики и контроля заболеваний.

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