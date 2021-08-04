До конца года самоуправления смогут выплачивать "кризисные" пособия

До 31 декабря этого года, вероятно, будет продлен срок действия нормы, которая позволяет самоуправления выплачивать пособия кризисной ситуации, предусматривает законопроект, принятый сегодня Сеймом к рассмотрению.

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Как сообщили LETA, в Министерстве благосостояния пособия кризисной ситуации после оценки данных, доступных в информационных системах государства и самоуправлений, выплачиваются домашним хозяйствам или отдельно проживающим лицам, у которых из-за чрезвычайной ситуации, вызванной Covid-19, существенно снизились или были утрачены доходы. Самоуправление увеличивает размер выплачиваемого пособия на 50 евро в месяц на каждого ребенка для домашнего хозяйства (в том числе, для приемных семей), у котороо есть право на пособие в кризисной ситуации.

Пособия кризисной ситуации не выплачиваются лицам, которые получают пособия за простой. Причем, такие "кризисные" пособия не выплачиваются как таким отдельно проживающим лицам, так и тем, кто живет в семье. Самоуправление не повышает или снижает размер кризисного пособия соответственно тому периоду, когда человек получал пособие за простой.

Чтобы частично компенсировать расходы самоуправлений на выплату "кризисных" пособий, государство предоставит муниципалитетам целевую дотацию в размере 50% от суммы выплаченных пособий, но при условии, что выплачивает не более 75 евро в месяц на одного человека.

Чтобы компенсировать самоуправлениям повышение на 50 евро выплачиваемого на каждого ребенка до 18 лет пособия, государство обеспечит дотацию в 100%-м размере.

Поправки предусмотрено внести в Закон о социальных услугах и социальной помощи.