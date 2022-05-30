До конца года украинские беженцы будут ездить на общественном транспорте бесплатно
Foto: DELFI

Беженцы, зарегистрированные в Рижском центре поддержки, до конца года смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги. Об этом сегодня договорились в комитете сообщения и транспорта Рижской думы. Окончательное решение о скидках на общественных транспорт для беженцев из Украины должна принять Рижская дума.

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Чтобы мирные жители из Украины могли получить 100% скидку на поездки на общественном транспорте, им нужно зарегистрироваться в Рижском центре поддержки беженцев и подать заявку на предоставление скидки.

Учитывая число беженцев, зарегистрированных в центре поддержки и то, как пассажиры пользуются общественным транспортом в Риге, предположительно на такую скидку может понадобиться 230-260 тысяч евро ежемесячно. Об этом агентству LETA сообщили в Рижской думе.

Компенсация из бюджета самоуправления скидок на проезд в для жителей Украины будет производиться только за фактически использованные поездки. Скидки будут действовать не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

До 27 мая 2022 года в Рижском центре поддержки украинским беженцам выдали 12 022 эталона на 20 поездок.

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