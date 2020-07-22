До конца года в Риге должны быть закрыты все мусоропроводы в многоэтажках

К концу года в Риге должны быть закрыты все мусоропроводы в многоэтажных домах. Такое решение еще в конце прошлого года приняла Рижская дума. В подъездах отдельных домов мусоропроводы уже заварили, пишет со ссылкой на "Русское вещание LTV7" портал rus.lsm.lv.
Закрыть мусоропроводы должны домоуправления. Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) на данный момент заварил мусоропроводы в 10% домов.
По словам представителя RNP Кристса Лейшкалнса, одновременно проводится дезинфекция мусоропроводов, которые являются источником грязи. Но основная причина закрытия — мусоропроводы не позволяют сортировать мусор.