До конца года в Риге должны быть закрыты все мусоропроводы в многоэтажках
Foto: F64

К концу года в Риге должны быть закрыты все мусоропроводы в многоэтажных домах. Такое решение еще в конце прошлого года приняла Рижская дума. В подъездах отдельных домов мусоропроводы уже заварили, пишет со ссылкой на "Русское вещание LTV7" портал rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Закрыть мусоропроводы должны домоуправления. Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) на данный момент заварил мусоропроводы в 10% домов.

По словам представителя RNP Кристса Лейшкалнса, одновременно проводится дезинфекция мусоропроводов, которые являются источником грязи. Но основная причина закрытия — мусоропроводы не позволяют сортировать мусор.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

42

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas namu pārvaldnieks Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form