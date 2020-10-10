До конца года запрещены мероприятия с активным передвижением участников

С сегодняшнего дня по 31 декабря запрещены масштабные мероприятия, предполагающие активное передвижение участников, например, скандинавскую ходьбу или бег, свидетельствуют принятые правительством в пятницу законодательные поправки.

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Чтобы найти юридически корректный путь отмены Рижского марафона, юристы предложили принять поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности, которые до 31 декабря запрещают предусматривающие активное передвижение людей мероприятия на улице с числом участников превышающим 300.

Таким образом Рижский марафон был отменен.

Принятые в пятницу поправки также предусматривают, что с сегодняшнего дня до 31 декабря на мероприятиях или в местах предоставления хозяйственных услуг в помещениях будет разрешено одновременное нахождение до 500 человек, на улице — до 1000.

До сих пор действовала норма, что в местах мероприятий и оказания услуг в помещениях могут собираться не более 1000 человек, на открытом воздухе — до 3000.