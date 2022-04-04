До конца марта агентство лекарств получило 3416 заявок о побочных эффектах от ковид-вакцин
Foto: AFP/Scanpix/LETA

До 31 марта этого года Государственное агентство лекарств (ZVA) получило 3416 заявок о возможных побочных эффектов вакцин от Covid-19. Об этом агентству LETA сообщила представительница ZVA Танита Тамме-Звейниеце.

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На данный момент в Латвии вакцинация от Covid-19 сделана 2 871 278 раз. По статистике о побочных эффектах сообщается 1 из 800 раз. В 76% случаев о побочках сообщают бывшие пациенты. Один из четырех рах о побочных эффектах сообщают медики.

Чаще всего сообщается о реакциях организма, указанных в инструкции к использованию вакцины, например, о болях в месте инъекции, повышенной температуре тела, ознобе и утомляемости. Эти симптомы появляются в течение восьми-десяти часов после вакцинации и пропадают сами по себе за два-три дня.

Среди заявлений есть сообщения о побочных эффектах, за которыми следят особенно тщательно, например, 22 сообщения о миокардите и два сообщения о перикардите, восемь сообщений об одностороннем парезе мышц лица разной степени, одно сообщение о тромбозе с тромбоцитопенией, пять сообщений о тромбоцитопении, два — про иммунную тромбоцитопению, 23 сообщения о венозной тромболии, четыре сообщения о синдроме Гийена-Барре и 14 сообщений об анафилаксии.

До 31 марта ZVA оценило 30 сообщений о летальном исходе, произошедшем в период от нескольких дней до нескольких месяцев после вакцинации. Из них в 29 случаях связь с вакцинацией не подтвердили или данных не было достаточно, чтобы подтвердить связь.

Один летальный случай вероятно, связан с прививкой вакциной AstraZeneca. Оценка 23 случаев еще продолжается.

ZVA напоминает, что побочные эффекты от вакцины от Covid-19 возможны так же, как и после других вакцин и лекарств, но не все люди с этим сталкиваются. Полная информация о возможных побочных эффектах доступна в инструкции к вакцине, которая опубликована на сайте www.zva.gov.lv агентства лекарств.

Если после вакцинации возникают побочные эффекты, ZVA призывает обращаться к своему врачу. Обязанность врача — сообщить в ZVA о констатированных побочках. Сообщить о побочках может и каждый житель, это можно сделать на сайте ZVA, в разделе Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci.

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