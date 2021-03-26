До конца марта пособие в 500 евро получат выпускники 12 класса и подростки с инвалидностью
Foto: DELFI

До сих пор Агентство государственного социального страхования (VSAA) выплатило одноразовое пособие в 500 евро 366 022 детям, сообщили Delfi в ведомстве. До конца марта пособие будет выплачено ещё двум группам получателей.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пока пособие не получили семьи, в которых кто-то из детей закончил 12 класс в 2020 году, а также дети с инвалидностью в возрасте от 15 до 20 лет, сообщает VSAA. Для подготовки этих платежей необходимо ввести специфические данные, этот процесс занимает больше времени.

Кроме того, VSAA продолжит выплачивать пособия семьям, где ребенок родился после 1 марта 2021 года и родители ещё не запросили пособие по уходу за ребенком. Эти семьи получат 500 евро в течение 30 дней после подачи заявления на пособие по уходу за ребенком.

Если родители находятся в процессе судебного спора о праве получать одноразовое пособие, то пособие будет выплачено после того, как Сиротский суд огласит свое решение.

VSAA предупреждает, что были случаи, когда пособие не достигло адресата, так как счет получателя был закрыт. В таком случае необходимо сообщить VSAA о смене счета.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Объявления

Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
190 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
138 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
146 850€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
64 300€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
141 200€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
109 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
125 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
170 300€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
145 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
80 000€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
119 460€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
92 600€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
120 500€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
62 700€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
122 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 400€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
165 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
100 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
610 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
121 200€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
171 500€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
219 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Kārļa iela, Vaivari, Jūrmala,
375 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
174 780€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
113 305€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
83 850€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
56 718€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
590 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
49 900€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
116 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
128 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
49 900€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
116 550€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
488 000€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
63 125€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
106 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Kuģu iela, Āgenskalns, Rīga,
61 850€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
67 200€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
588 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
121 600€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
161 100€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
122 800€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
212 100€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
90 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
110 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
62 510€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
154 900€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
199 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
79 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
37 700€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
73 260€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
91 800€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
123 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
81 400€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
155 700€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
89 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
168 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
82 200€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
181 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
81 300€