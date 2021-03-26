До конца марта пособие в 500 евро получат выпускники 12 класса и подростки с инвалидностью

До сих пор Агентство государственного социального страхования (VSAA) выплатило одноразовое пособие в 500 евро 366 022 детям, сообщили Delfi в ведомстве. До конца марта пособие будет выплачено ещё двум группам получателей.

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Пока пособие не получили семьи, в которых кто-то из детей закончил 12 класс в 2020 году, а также дети с инвалидностью в возрасте от 15 до 20 лет, сообщает VSAA. Для подготовки этих платежей необходимо ввести специфические данные, этот процесс занимает больше времени.

Кроме того, VSAA продолжит выплачивать пособия семьям, где ребенок родился после 1 марта 2021 года и родители ещё не запросили пособие по уходу за ребенком. Эти семьи получат 500 евро в течение 30 дней после подачи заявления на пособие по уходу за ребенком.

Если родители находятся в процессе судебного спора о праве получать одноразовое пособие, то пособие будет выплачено после того, как Сиротский суд огласит свое решение.

VSAA предупреждает, что были случаи, когда пособие не достигло адресата, так как счет получателя был закрыт. В таком случае необходимо сообщить VSAA о смене счета.