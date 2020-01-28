До конца зимы можно будет пожертвовать ненужные детские книги через пакоматы

Omniva Latvija в сотрудничестве с книжным магазином Jānis Roze с 27 января по 28 февраля организует благотворительную акцию "Пожертвуй книги сказок для ярких вечеров!", призывая общество пожертвовать книги семьям с детьми, находящимся на попечении Латвийской ассоциации детских поселков SOS.

Как показал опрос, проведенный Omniva в январе 2020 года, 92% латвийских семей, где растут дети в возрасте 3–11 лет, читают сказки. В 72% семей дети читают сказки вместе с родителями, в 16% семей дети читают сами. Более чем в половине опрошенных семей (51%) родители читают детям сказки по крайней мере раз в неделю, в 16% семей — два-три раза в месяц, в 9% семей — раз в месяц или реже. Опрос также показал, что у 72% семей дома есть книги сказок, которые давно не читаются, и 80% таких семей подтвердили, что охотно пожертвовали бы эти книги на благотворительность.

Во время благотворительной акции с 27 января по 28 февраля на сайте www.omnivaakcija.lv будут доступны бесплатные коды посылок. Их можно будет использовать в любом пакомате Omniva. Оттуда книги отправятся в центр логистики почтового сервиса, а оттуда будут доставлены семьям с детьми, находящимся на попечении Ассоциации детских поселков SOS.

Организаторы акции и Ассоциация детских поселков SOS просят жертвовать книги, находящиеся в хорошем состоянии, чтобы дети не разочаровались в полученном подарке.

Ассоциация детских поселков SOS — это организация, которая поддерживает детей, оставшихся без родителей. При этом 99% из них — социальные сироты, то есть те, чьи родители живы, но лишены родительских прав. Детям в поселках помогает психолог, психиатр, логопед и другие специалисты. Но главную работу выполняют sos-мамы или sos-пары, специально обученные работники, которые, по сути, становятся приемной семьей.

SOS ассоциация детских поселков — международная. Первый такой поселок появился почти 70 лет назад в Австрии для детей, потерявших родителей во время Второй мировой войны. Сейчас существует более 550 детских поселков SOS в 134 странах мира. Аббревиатура SOS в названии организации означает social support, "социальная поддержка".