До новых решений тесты на Covid-19 будут проводиться по направлению семейного врача

До разработки новых решений в течение двух недель тесты на Covid-19 будут проводиться по направлению семейного врача. Такая договоренность сегодня достигнута на встрече организаций семейных врачей и представителей Минздрава, сообщила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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Минздрав ранее заявил, что планируется внести изменения в существующий порядок тестирования, чтобы люди с характерными для Covid-19 симптомами могли сдать анализ по возможности быстрее.

Во время встречи стороны договорились, что в течение двух недель тестирование на Covid-19 будет проводиться по направлению семейного врача, чтобы ограничить возможности записываться на тестирование всех желающих, даже без симптомов.

За эти две недели Минздрав планирует найти решение, как обеспечить ресурсы для тестирования без посредничества семейных врачей.