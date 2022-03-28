До осени новых существенных вспышек Covid-19 в Латвии не предвидится

Специалисты считают, что этой весной в Латвии новых существенных вспышек Covid-19 не будет, лето пройдет относительно спокойно, а вернуться вирус может осенью, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он отметил, что небольшие вспышки инфекции, которые в настоящее время наблюдаются в некоторых странах мира, связаны с распространением подвида омикрон-штамма BA2, а в Латвии эта разновидность вируса успела распространиться уже раньше, и в настоящее время заболеваемость ею характерна для Латгале и севера Видземе.

"Существенного, большого ухудшения мы не ожидаем", — сказал министр, отметив, что летом "ожидается передышка".

Тем не менее страна готовится к тому, что осенью Covid-19 вновь вернется и людей из групп риска будет необходимо прививать еще одной бустерной дозой вакцины.

На вопрос, придется ли Латвии осенью вернуться к более строгим ограничениям из-за Covid-19, Павлютс ответил, что пока это очень сложно прогнозировать. "Если осенью будет какой-нибудь чрезвычайно опасный новый подвид вируса, который вызовет очень тяжелые последствия… Как тут угадать? У меня нет хрустального шара", — сказал министр.

В то же время он отметил, что за время пандемии Covid-19 значительно улучшилось понимание жителями Латвии того, как справляться с вирусом без введения массовых ограничений, беря на себя больше личной ответственности.