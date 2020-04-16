До пункта раздачи бесплатных обедов пенсионерам больше не добраться бесплатно

Из-за режима ЧС в рижском транспорте отменили льготы, и теперь пенсионеры, использовали возможность бесплатно поесть, вынуждены тратить деньги на дорогу. Об этом сообщает Латвийского радио-4.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"Как добраться из Плявниеки на улицу Даугавгривас, Аптиекас, в Вецмилгравис или Зиепниеккалнс. За 2 евро и 30 центов? Разве это не нонсенс?" — жалуется обратившаяся на радио пенсионерка, которая раньше пользовалось возможностью получить бесплатный обед.

Сегодня бесплатное горячее питание для малообеспеченных, нуждающихся и тех, кто находится в кризисной ситуации, можно получить в девяти точках Риги — почти в каждом районе. Обед выдается по предъявлении Карты рижанина. Кроме того, есть четыре суповые кухни, где можно получить порцию без документов.

Однако то, что раньше малообеспеченным пенсионерам полагалось действительно бесплатно, теперь обойдется 2,30 — такова стоимость дороги на общественном транспорте до суповой кухни и обратно, отмечает Латвийское радио-4.

Решение об отмене льготного проезда для пенсионеров в общественном транспорте временное, оно принято в интересах же самих пенсионеров, чтобы снизить риск заражения пожилых людей, подчеркивает представитель Департамента сообщения Илзе Диманта:

"Самоуправление очень хорошо понимает ситуацию слушательницы в целом, но интересы общества в данном случае противостоят интересам отдельного человека. К сожалению, это так, это временные ограничения и с этим надо считаться. Запрет или отмена запретов — самоуправления следуют указаниям государственных служб, и в случае необходимости производятся изменения. Еще раз подчеркну, это на время и в интересах общества".

Но в Департаменте благосостояния РД заметили, что не могут обеспечить бесплатную доставку питания на дом. Это нереально. Но есть вариант, как это было и раньше: друг или доверенное лицо малоимущего или пенсионера может забрать обед на кухне при предъявлении документа того, кому полагаетcя бесплатная порция.