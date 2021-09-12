До Рижской думы не достучаться. Как жители столицы оценивают деятельность своего самоуправления

Только 15% жителей столицы считают, что у них есть возможность влиять на решения, принимаемые Рижской думой, свидетельствуют данные опроса SKDS. На оценку деятельности самоуправления горожанами появлиял Covid-19: жители стали менее довольны тем, сколько в городе проходит культурных мероприятий, и критичнее оценивают качество образования в муниципальных школах. Зато все больше рижан позитивно оценивают велосипедную и пешеходную инфраструктуру.
Только каждый второй житель Риги позитивно оценивал работу своего самоуправления в апреле 2021 года. В 2019 году деятельностью самоуправления были довольны 57% рижан. Подробно о том, какие категории горожан наиболее критично настроены к муниципалитету — читайте здесь.
Чем самоуправление гордится
Высоко рижане оценивают следующие сферы деятельности Рижской думы (в скобках удельный вес горожан, позитивно оценивающих соответствующую сферу и прирост рейтинга за два года):
- Доступность канализации в месте жительства (92%, прирост + 5%)
- Рига — в целом — как место для проживания и работы (91%, прирост — +5%)
- Многообразие и качество природной среды в Риге в целом (88%, прирост +7%)
- Доступность услуг муниципальных учебных заведений — школ (88%, прирост +3%)
- Доступность услуг общественного транспорта (86%, прирост +1%)
- Многообразие и качество природной среды в районах (81%, прирост 6%)
- Личная безопасность и безопасность жилья (81%, прирост 2%).
- Качество общественного транспорта (81%, показатель не изменился).
Упала оценка горожанами культурных мероприятий, проводящихся в столице — с 88% до 81%. Здесь, вероятно, сказалась пандемия — культурная программа крайне обеднела.
Сферы городской жизни — "середнячки"
Большинство рижан — не менее 50%, но и не более 80% — позитивно оценивают следующие сферы городской жизни:
- Уровень шума в районах по ночам (77%, +1%)
- Безопасность в районах (76%, +6%)
- Качество воздуха в районах (76%, +6%)
- Качество велодорожек в Риге (76%, прирост + 16%)
- Доступность услуг первичного здравоохранения (76%, +13%)
- Возможности заниматься спортом в районах (75%, +1%)
- Качество питьевой воды по месту жительства (75%, +1%)
- Чистота территорий в районе (74%, +6%)
- Возможности занятости в Риге (71%, +9%)
- Качество застройки в Риге в целом (70%, +1)
- Качество услуг муниципального дошкольного образования (69%, показатель не изменился)
- Возможность перемещаться по городу на велосипеде (67%, +9%)
- Качество инфраструктуры, предусмотренной для пешеходов (59% +5%)
- Возможность получить новые знания и навыки (59%, +5)
- Доступность детсадов (55%, +1).
Растет удовлетворенность горожан качеством велосипедной и пешеходной инфраструктуры, что соответствует курсу, реализуемому Рижской думой Мартиньша Стакиса (Par!/Прогрессивные).
В то же время есть сферы городской жизни, которые рижане в целом оценивают по-прежнему достататочно высоко (более 50% опрошенных), но намечается тенденция к снижения удовлетворенности:
- Уровень шума в конкретных районах (73%, падение -1%)
- Возможность детей заниматься в кружках по интересам, любительских коллективах (72%, -5%)
- Качество услуг муниципальных образовательных учреждений (70%, -6%)
- Качество среды для застройки в районах (59%, -3%)
- Работа Рижского самоуправления в целом (50%, -7%).
Уровень шума в конкретных районах несомненно коррелирует с местом проживания: кому-то из респондентов повезло с соседями, а кому-то нет. Такая же ситуация с качеством застройки — это зависит от конкретной среды проживания. Падение удовлетворенности возможностями детей заниматься в кружках, а также качеством образования в школах — последствие форс-мажорной пандемии, которая не является индивидуальной проблемой Риги.
А вот то, что упал рейтинг Рижского самоуправления в целом — тревожный сигнал для городской власти. Социология указывает на то, что среди недовольных — люди в возрасте, социально уязвимые горожане, русскоязычные. Напротив, довольны — молодежь, люди с более высоким уровнем доходов и латыши. И это обозначает тенденцию к усилению неравенства и социального расслоения в столице.
Сферы городской жизни — аутсайдеры
Менее 50% опрошенных горожан позитивно оценивают следующие сферы городской жизни (а также отмечают позитивные изменения в последние два года):
- Качество жилья в городе (46%, +2%)
- Возможности для активного малого и среднего бизнеса в районе (46%, +10%)
- Предложения жилья в Риге в целом (45%, +1%)
- Решение социальных проблем (42%, +7%)
- Качество транспортной инфраструктуры (39%, +3%)
- Возможности начать и реализовать предпринимательскую деятельность (38%, +1%).
Любопытно, что рижане выше оценивают возможности ведения бизнеса в районах, а это, возможно, связано с тем, что пандемия загнала людей в небольшой мирок вокруг места жительства. Районным кафе, магазинам, салонам красоты, всевозможным мастерским, находящимся в шаговой доступности от места жительства, легче обрасти именно "своей" клиентурой в то время, как центральные торговые центры зависят от транзитного потока горожан.
Но есть и сферы, которые и так не могли похвастаться высокой оценкой со стороны горожан, а за два года ситуация только ухудшилась:
- Возможности взрослых заниматься в кружках по интересам, любительских коллективах (45%, -7%)
- Возможности получить информацию о деятельности самоуправления (42%, -4%)
- Возможности участвовать в городском планировании (29%, -1%)
- Возможности влиять на решения Рижской думы (15%, -4%).
Здесь на первый план выходит сбой в коммуникации Рижской думы с жителями, а также абсолютное неверие большинства горожан в то, что они как-то могут влиять на решения Рижской думы — то есть, дефицит демократии.