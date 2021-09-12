До Рижской думы не достучаться. Как жители столицы оценивают деятельность своего самоуправления

Только 15% жителей столицы считают, что у них есть возможность влиять на решения, принимаемые Рижской думой, свидетельствуют данные опроса SKDS. На оценку деятельности самоуправления горожанами появлиял Covid-19: жители стали менее довольны тем, сколько в городе проходит культурных мероприятий, и критичнее оценивают качество образования в муниципальных школах. Зато все больше рижан позитивно оценивают велосипедную и пешеходную инфраструктуру.

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Только каждый второй житель Риги позитивно оценивал работу своего самоуправления в апреле 2021 года. В 2019 году деятельностью самоуправления были довольны 57% рижан. Подробно о том, какие категории горожан наиболее критично настроены к муниципалитету — читайте здесь.

Чем самоуправление гордится

Высоко рижане оценивают следующие сферы деятельности Рижской думы (в скобках удельный вес горожан, позитивно оценивающих соответствующую сферу и прирост рейтинга за два года):

Доступность канализации в месте жительства (92%, прирост + 5%)

Рига — в целом — как место для проживания и работы (91%, прирост — +5%)

Многообразие и качество природной среды в Риге в целом (88%, прирост +7%)

Доступность услуг муниципальных учебных заведений — школ (88%, прирост +3%)

Доступность услуг общественного транспорта (86%, прирост +1%)

Многообразие и качество природной среды в районах (81%, прирост 6%)

Личная безопасность и безопасность жилья (81%, прирост 2%).

Качество общественного транспорта (81%, показатель не изменился).

Упала оценка горожанами культурных мероприятий, проводящихся в столице — с 88% до 81%. Здесь, вероятно, сказалась пандемия — культурная программа крайне обеднела.

Сферы городской жизни — "середнячки"

Большинство рижан — не менее 50%, но и не более 80% — позитивно оценивают следующие сферы городской жизни:

Уровень шума в районах по ночам (77%, +1%)

Безопасность в районах (76%, +6%)

Качество воздуха в районах (76%, +6%)

Качество велодорожек в Риге (76%, прирост + 16%)

Доступность услуг первичного здравоохранения (76%, +13%)

Возможности заниматься спортом в районах (75%, +1%)

Качество питьевой воды по месту жительства (75%, +1%)

Чистота территорий в районе (74%, +6%)

Возможности занятости в Риге (71%, +9%)

Качество застройки в Риге в целом (70%, +1)

Качество услуг муниципального дошкольного образования (69%, показатель не изменился)

Возможность перемещаться по городу на велосипеде (67%, +9%)

Качество инфраструктуры, предусмотренной для пешеходов (59% +5%)

Возможность получить новые знания и навыки (59%, +5)

Доступность детсадов (55%, +1).

Растет удовлетворенность горожан качеством велосипедной и пешеходной инфраструктуры, что соответствует курсу, реализуемому Рижской думой Мартиньша Стакиса (Par!/Прогрессивные).

В то же время есть сферы городской жизни, которые рижане в целом оценивают по-прежнему достататочно высоко (более 50% опрошенных), но намечается тенденция к снижения удовлетворенности:

Уровень шума в конкретных районах (73%, падение -1%)

Возможность детей заниматься в кружках по интересам, любительских коллективах (72%, -5%)

Качество услуг муниципальных образовательных учреждений (70%, -6%)

Качество среды для застройки в районах (59%, -3%)

Работа Рижского самоуправления в целом (50%, -7%).

Уровень шума в конкретных районах несомненно коррелирует с местом проживания: кому-то из респондентов повезло с соседями, а кому-то нет. Такая же ситуация с качеством застройки — это зависит от конкретной среды проживания. Падение удовлетворенности возможностями детей заниматься в кружках, а также качеством образования в школах — последствие форс-мажорной пандемии, которая не является индивидуальной проблемой Риги.

А вот то, что упал рейтинг Рижского самоуправления в целом — тревожный сигнал для городской власти. Социология указывает на то, что среди недовольных — люди в возрасте, социально уязвимые горожане, русскоязычные. Напротив, довольны — молодежь, люди с более высоким уровнем доходов и латыши. И это обозначает тенденцию к усилению неравенства и социального расслоения в столице.

Сферы городской жизни — аутсайдеры

Менее 50% опрошенных горожан позитивно оценивают следующие сферы городской жизни (а также отмечают позитивные изменения в последние два года):

Качество жилья в городе (46%, +2%)

Возможности для активного малого и среднего бизнеса в районе (46%, +10%)

Предложения жилья в Риге в целом (45%, +1%)

Решение социальных проблем (42%, +7%)

Качество транспортной инфраструктуры (39%, +3%)

Возможности начать и реализовать предпринимательскую деятельность (38%, +1%).

Любопытно, что рижане выше оценивают возможности ведения бизнеса в районах, а это, возможно, связано с тем, что пандемия загнала людей в небольшой мирок вокруг места жительства. Районным кафе, магазинам, салонам красоты, всевозможным мастерским, находящимся в шаговой доступности от места жительства, легче обрасти именно "своей" клиентурой в то время, как центральные торговые центры зависят от транзитного потока горожан.

Но есть и сферы, которые и так не могли похвастаться высокой оценкой со стороны горожан, а за два года ситуация только ухудшилась:

Возможности взрослых заниматься в кружках по интересам, любительских коллективах (45%, -7%)

Возможности получить информацию о деятельности самоуправления (42%, -4%)

Возможности участвовать в городском планировании (29%, -1%)

Возможности влиять на решения Рижской думы (15%, -4%).

Здесь на первый план выходит сбой в коммуникации Рижской думы с жителями, а также абсолютное неверие большинства горожан в то, что они как-то могут влиять на решения Рижской думы — то есть, дефицит демократии.