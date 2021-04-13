До середины июня Латвия введет "зеленые сертификаты" для вакцинированных и переболевших

Латвия введет европейские "зеленые сертификаты" для получивших прививку, с которыми можно будет свободно перемещаться по Евросоюзу. Планируется сделать это до середине июня, сообщает Lsm.

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Сертификаты могут быть бумажными или цифровыми в зависимости от запроса. Будут приниматься три документа — сертификат о вакцинации, документ об отсутствии Covid-19 (с датой теста) и сертификат, который будет выдаваться переболевшим.

Сертификаты будут выдаваться бесплатно. На них должен быть штрих-код. Планируется, что европейские сертификаты в любой стране ЕС должны выдаваться как минимум на двух языках (по запросу) — на английском и на языке этой страны.