До сих пор были отклонены все иски об обязательной вакцинации от Covid-19

До сих пор в латвийских судах отклонялись все иски против государства, в которых оспаривалось требование обязательной вакцинации от Covid-19 для работающих, сообщил руководитель отдела коммуникаций Минздрава Оскар Шнейдерс.

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Осенью 2021 года в различные суды было подано более 180 таких исков, из которых около 60 находятся на рассмотрении. Некоторые решения были обжалованы, и теперь рассматриваются апелляции, а некоторые из этих 180 дел закрыты.

В настоящее время поступило около 100 новых заявлений, в том числе о возмещении ущерба. Вчера правительство утвердило ответы на ряд новых поданных исков.

Согласно распоряжению Кабинета министров об объявлении чрезвычайного положения, с 15 ноября 2021 года работники и должностные лица государственных учреждений и самоуправлений могли выполнять свои обязанности только при наличии сертификата о вакцинации от Covid-19 или перенесенной болезни. В настоящее время требование ковид-сертификата снято для большинства профессий.

По словам Шнейдерса, в судебных исках люди указывали, что эта норма противоречит их основным правам, указанным в Конституции и международных нормативных актах, а также что Кабинет министров превысил свои полномочия. Требования компенсировать ущерб были связаны в основном с потерей заработка во время отстранения от должности.

Шнейдерс сообщил, что до сих пор суды отклонили все иски, мотивируя это тем, что в тот период вакцинация была единственным способом дальнейшего предотвращения неконтролируемого распространения инфекции, поскольку снижает риск заражения и дальнейшего распространения Covid-19. Законная цель не могла быть столь же эффективно достигнута с помощью других, менее ограничивающих средств, таких как удаленная работа или тестирование.

Первый такой иск подала Сандра Руцка, чиновница Министерства благосостояния.